A Körber Hungária 5,6 milliárdos kapacitásnövelő fejlesztést fog végrehajtani, amihez a magyar kormány 851 millió forintos támogatást nyújt - jelentette be az 1200 embert foglalkoztató német gépgyártócég pécsi központjában a külgazdasági és külügyminiszter hétfőn. Szijjártó Péter ismertetése szerint a fejlesztés keretében a többi között bővül a vállalat gépparkja és új raktárt is létrehoz. Inotai István ügyvezető igazgató arról beszélt, hogy a fejlesztés célja, hogy a cég a jövőben gyógyszeripari gépeket is gyárthasson, továbbá beszámolt arról is, hogy a fenntarthatóság jegyében telephelyükön olyan napelemes rendszert fognak telepíteni, amely fogyasztásuk 30%-át fogja fedezni.