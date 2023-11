Újabb mérföldkőhöz ért a pécsi repülőgépgyártó Magnus Aircraft Zrt., miután egy évvel ezelőtt írták alá a kínai vegyesvállalat megalapításáról és egy gyáregység felépítéséről a megállapodást. A vállalat a korábbi megállapodás értelmében egy bemutatótermet, egy kompozit, egy repülőgép összeszerelő, egy karbantartó üzemegységet, valamint az Óbudai Egyetem közreműködésével egy fejlesztési központot valósít meg Sanghaj közelében fekvő Vuhszi városában. A közösen létrehozott kínai-magyar vegyesvállalat, a Jiangsu Magnus Aircraft Manufacturing az üzemgyárak felépítésére azt követően kerülhetett sor, hogy a vállalat 2022 elején a Magnus Fusion típusú repülőgépe megkapta típusengedélyét a Kínai Polgári Légiközlekedési Hatóságtól.

A Magnus Aircraft Zrt. most azt közölte, hogy a minap a több mint 10 millió lakosú, a kínai gazdaságban a TOP 10-ben helyet foglaló észak-kelet kínai Csingtao várost képviselő Sun Shoubinnal kötött iparfejlesztési megállapodást.

Boros László vezérigazgató szerint az elmúlt években aktívan építették ki képviseletüket és partneri hálózatukat Kínával, a most megkötött együttműködési szerződés Csingtao városával ennek a folyamatnak a következő lépcsője. Örömét fejezte ki, hogy Cheng Dezhi vezetésével az északkelet kínai városból nemcsak a város döntéshozóit, hanem a gazdasági és tudományos élet képviselőit is vendégül láthattál cégünknél.

– A kutatás-fejlesztési, azon belül is a világszerte erősödő kompozit termékek piacán létrejövő kooperáció Qingdao városával versenyelőnyt jelenthet számunkra a kiemelt jelentőségű kínai piacon

– mondta.

Baranyának is sokat jelent

Az eseményen részt vett dr. Őri László, a Baranya Vármegyei Önkormányzat elnöke is, akinek az értékelése szerint a megállapodással a pécsieknek munkát adó, Pécsett letelepedett vállalat további bővülési lehetőséget kap a kínai piacon.

– A kontraktus jól bizonyítja, hogy jó döntést hoztunk akkor, amikor hat évvel ezelőtt a Magnus Aircraftot Pécs mellé csábítottuk

– mondta a korábbi pécsi alpolgármester Őri László, utalva arra, hogy a vállalat még az előző jobboldali városvezetés idején érkezett a repülőtérre. A Pécs melletti pogányi reptéren ennek köszönhetően 2019-ben 2 milliárd forint kormányzati támogatással, összesen 6 milliárd forintos beruházás keretében 7000 négyzetméternyi gyártóbázist hoztak létre. Őri László kitért rá, büszke arra, hogy a keleti piacon erősít a baranyai székhelyű Magnus Aircraft Zrt. A vállalkozás sikere ugyanis azt is jelenti, hogy Baranya gazdasága is erősödik, egyben sikeres a kormány keleti nyitás politikája. Hozzátette: az újabb gazdasági kapcsolat Baranya számára turisztikai együttműködéseket is jelenthet a jövőben.

Új pályára állítaná Pécset Csizmadia

Csizmadia Péter pécsi fideszes frakcióvezető kedden beszélt arról, hogy Pécsen - amennyiben a nemzeti oldalnak szavaznak bizalmat - felállítanak egy, a külügyminisztérium mellett működő befektetésösztönző ügynökséghez hasonló városi szervezetet. Hozzátette: nyilatkozatháborúból még nem épült semmi, márpedig a jelenlegi baloldali városvezetés az elmúlt években ebben jeleskedett, ahelyett, hogy a kompromisszumkeresésben és a partnerségben jeleskedett volna. Szerinte „itt az ideje, hogy végre a béke korszaka köszöntsön be Pécsen, és nyugodt körülmények között tudjuk fejleszteni, építeni városunkat”.

Annyi lakosa van, mint hazánknak

Csingtao (Qingdao) a Sárga-tenger partján fekszik, nevének jelentése: türkiz sziget. A városban jelenleg kicsivel többen élnek, mint egész Magyarországon. Erejét mutatja, hogy nemcsak iparváros, kereskedelmi és pénzügyi centrum, hanem jelentős kikötő és haditengerészeti központ is egyben. Érdekesség, hogy igen hosszú, mintegy 730 kilométeres tengerpartja van, igaz maga a város is hatalmas területen, 11 ezer négyzetkilométeren terül el. Összehasonlításképpen Magyarország területe 93 ezer négyzetkilométer.