Sokan azért ültek újra „iskolapadba”, hogy ezután tanulókat is tudjanak képezni, de van, aki saját vállalkozást szeretne indítani. A sikeres vizsgák zárásaként a kamara dísztermében ünnepélyes keretek között 28 mester (pincér-vendégtéri szakember, kézápoló és körömkozmetikus, karos­szérialakatos, villanyszerelő) vehette át pénteken a szakma tudásának legmagasabb elismerését is jelentő mesterleveleket. A mesterek egyik fontos feladata, hogy az évek alatt felhalmozott tudásukat átadják az utódoknak, valamint, hogy az általuk elért eredményekkel felkeltsék a fiatalok érdeklődését a kétkezi munka iránt. E mellett az is, hogy folyamatosan képezzék magukat, ismerjék a legújabb alapanyagokat, technológiákat.