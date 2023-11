A borrend most 55 tagot számlál és 16 pártoló tagjuk van, idáig kb. 1600 tiszteletbeli borőrt avattak fel. Legfontosabbnak a kiváló minőség védelmét tartják, de az idegenforgalomra is pozitív hatást gyakorolnak. Itt alakult meg az első magyar borút, amely szakmai segítséget nyújt minden területen, legyen ez idegenforgalmi képzés, vagy a gasztronómia bármely kérdése. A 2300 hektáron előállított bor nem csak a szupermarketekben található meg, hanem a Villányban kialakult hétvégi turizmusban a gazdáknál is kóstolható. Legnagyobb rendezvényük a Vörösbor fesztivál. A látogatók tízezrei már ilyen korán kóstolhatják a Portugieser bort. Elhangzott az is, hogy a Borrend zászlós bora, a borvidék mai fajtaválasztékából kiemelkedő minőségű Cabernet franc. Avatás során erre a borra esküdnek fel az új tagok, palackozását minden évben másik pincészet vállalja magára.

– Olyan természeti adottságaink vannak, melyek csak kevés helyen tapasztalhatók: a több, mint 2000 napsütéses óra évente, a mediterrán klíma, a megfelelő talaj a szőlőnek, mind-mind előfeltétele volt Villány sikerének, de úgy gondoljuk, hogy a Custodes Vinorum de Villány Borrend szorgalmas, elhívatott tagjai nélkül nehezen érkezett volna a sok kimagasló eredmény, az országos, sőt nemzetközi elismerés. A 35 évvel ezelőtt felállított céljaink megvalósultak, melyre nagyon büszkék vagyunk és azt szeretnénk, ha ezek a sikerek tovább folytatódnának, hagyományaink tovább élnének

– zárta gondolatait Magonyiné Maurer Marianna.