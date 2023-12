Az átlagosnál is több étel kerül a szemetesbe a karácsonyi időszakban – a háziasszonyok igyekeznek elhalmozni szeretteiket a kedvenc fogásaikkal, és a mennyiségekkel se fukarkodnak. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szerint azonban kevés energiabefektetéssel hatékonyan csökkenthető a pazarlás.

Tudatos tervezés – ezzel kell a készülődést kezdeni. Ha a korábbi években sok volt a maradék, akkor idén inkább kevesebb, de különlegesebb fogással készüljünk. Érdemes olyan ételeket is készíteni, amelyek kevésbé romlandók. Ha mégis keletkezik maradék, azt csomagoljuk be a vendégeinknek, így még hazaérve is egy jóízűt ehetnek belőle.