Nem a főkapun érkeztünk, hanem valamelyik mellékbejáraton, ahol az a sor kezdődik, ahol hús- és füstölt árukat is kínálnak – és mondani sem kell, hogy az illatok rögtön meghozták az étvágyunkat. De uralkodtunk magunkon, hiszen nem az ételek miatt voltunk ott, hanem a karácsonyi termékek miatt, amelyeket azért ebben az esőben is felleltünk.

Fotó: Laufer L.

A kertbe, teraszra szánt világító szarvasok voltak a fő attrakciói a vásárnak, főleg azok, amelyek még a fejüket is mozgatták. De többféle fényfüzér is kapható volt, a több színűtől az egyszínűig – vitték is ezeket szép számmal.

Nincs vásár ruhaárus nélkül. Ők az eső ellenére is kitelepültek, és kínálták a téli ruházatokat, sapkákat, sálakat, kesztyűket. Az egyik kedvenc termékünk (ami ugyan nem karácsonyi vagy téli) az a klasszikus papucs volt, amelyen ott van egy stilizált lóalak. Mert biztos, hogy mindenkinek volt, vagy még van is ilyenje.

Sétánk során bukkantunk grincsfákra, létrán felmászó Mikulásra, valamint adventi koszorúkra is. És ha már karácsony, akkor tudjuk, hogy ezen ünnep alatt sok időt töltünk a konyhában, így lábasok tömkelegével találkoztunk, amelyben főhet a töltött káposzta, de voltak tepsik is, amely a különböző sülteknek lehet tökéletes.

Fotó: Laufer L.

Nem mehettünk el úgy, hogy ne nézzük meg a büfésort, ahol nem volt tömeg, így helyet is találtunk, hogy elfogyasszuk a reggeli menzás teát. És persze sültek a hurkák, a kolbászok, a lángosok.

Utunk végén megnéztük a fenyőfákat, amelyeket szombaton vittek ki az árusok. Gyönyörű zöldben pompáztak, dúsak voltak – csak egy kicsit vizesek és sárosak.

Nem messze a fenyőktől található a pécsi vásár egyik karácsonyi látványossága, ahol jó idő esetén sokan fotózkodnak: a szalmabálából készült Mikulás, amelynek hét rénszarvasa is leszállt a vásár területére, hogy ünnepi hangulatot teremtsenek.