A vármegyében több száz, Pécsett mintegy ötven árus kínál a város különböző pontjain fenyőfát, mindenütt minden fajtájú és méretű fa megtalálható a kereskedőknél.

Az árusítás már több hete megkezdődött, és egészen jövő vasárnap délelőttig tart.

– Csendesen indult a vásár, de az utóbbi napok során már egyre többet adtunk el – mondta a Pécsi Újság.hu kérdésére a vásárcsarnoknál egy árus.

Az árak jellemzően alig, legfeljebb néhány százalékkal emelkedtek tavalyhoz képest. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a népszerűségi listát továbbra is vezető lucfenyő métere tapasztalataink szerint háromezer forint körüli árról indul, az ezüst méteréért legalább ötezret kell fizetni, a nordmann hét-nyolcezer forinttól kapható. Ahogy korábban, idén is vannak olyan árusok, akik nem méterre, hanem „szemre”, formára árazzák be fáikat.

Érdekesség, hogy az árak Baranya- és országszerte is nagyjából ugyanígy alakulnak, azaz ha valakinek másutt lenne is dolga, nem érdemes messzebbről fát hoznia. Megmaradt az „hagyomány” is, hogy nem nagyon lehet alkudozni – a kereskedők nem igazán hajlandók engedni az árból.