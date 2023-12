Dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere a rendezvényen elmondta, hogy a fesztivál egy civil kezdeményezésből alig egy évtized alatt a térség legfontosabb, illetve legnépszerűbb szakmai találkozójává nőtte ki magát, és komoly turisztikai vonzerőre is szert tett. A mézversenyt pedig még a koronavírus-járvány sem tudta legyőzni. A fesztivált ugyan ki kellett hagyni 2020-ban és 2021-ben is, de a megmérettetést akkor is megtartották. Hozzátette, 2021-ben és 2022-ben is rekordot döntött a nevezések száma.