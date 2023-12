Mint ismeretes, Péterffy Attila pécsi polgármester jóváhagyta Nyőgéri Lajos MSZP-s alpolgármester volt feleségének lakáskérelmét, ugyanez történt Nyőgéri mostani feleségének üzlettársával, akinek cége, a Dolgozó Vidék Bt. 15 milliót kapott az MSZP-től tanácsadásért, miközben önkormányzati lakásban élt.

A feleség, Kőrösi Zsanett amellett, hogy a Dolgozó Vidék Bt. tagja volt, a pécsi önkormányzat szervezési és jogi főosztályának személyzeti csoportvezetője is. A bt.-t azt követően kezdték eltüntetni, hogy lapunk foglalkozott a botránnyal.

Kiderült az is, hogy egy MSZP-s pécsi elnökségi tag, Mellár Tamás baloldali politikus segítője is juthatott lakáshoz, a Pécsi Ellátó Központ volt vezetője is használt egy önkormányzati ingatlant, ráadásul egy új építésű belvárosi házban lelt kényelmes otthonra, amit jogcím nélküli használóként lakott.

Hencsei Zsolt, a Tiszta Kezek Frakció tagja ilyen előzmények után szegezte a kérdést Péterffy-Nyőgéri MSZP-DK-s kettősnek, miután tudomására jutott, hogy egy rákos beteg édesanya és családja nem kaphatott lakást Pécsen.