A nyolcvanas évek dereka, vége, ma már szinte történelem, de ha az mégsem, akkor mindenképpen várostörténeti körkép, számos ágazattal. Készültek a ruhák, a farostlemezek, de a halászok is kivetették a hálójukat. A téglagyárban sem henyéltek az emberek, nem is szólva a selyemgyárról.

Az egykor volt Mohácsi Vegyesipari Vállalat 1977. január 1-től átalakult, a kor szellemének megfelelően, úgynevezett profiltisztításon esett át. Lett is belőle Mohácsi Könnyűipari Vállalat. Igaz, csupán nevében volt az, mert azért a feladat, amit a hölgyek a varrógépek mellett végeztek, nehéznek számított. Főkéni ingeket, illetve fehér alsóneműket készítettek, szinte szalagszerűen. Ott meg nem lehetett „szunyókálni", teljesíteni kellett az elvárt normát.

Más világba vezet a kikötők környéke. Arrafelé a lapát, a seprű kezelése az elvárás. Ráadásul az időjárási viszonyokkal is örökké meg kell küzdenie minden alkalmazottnak. Pontosan nem lehet látni, milyen ömlesztett árut próbálnak terelgetni a munkások, de homok, esetleg kavics lehet előttük, mellettük kisebb hegyekben felhalmozva. A gépesítés korában, 1984-ben azért még szükség volt a kézi erőre is.

A halászati szövetkezet emberei sem csupán a napsütéses nyárban eveztek ki a Dunára. Ha létezik nehéz szakma, az övék mindenképpen azok közé tartozott '84-ben, annak is október havában. Más iparág a horgászat, azt kedvtelésből szokták űzni azok, akik a kenyerüket máshol szokták megkeresni. Éppen ennek okán, a halászmesterek nem járnak pecázni. Ráadásul még a ladikot is irányítani kell a vízen, zord viszonyok között is.