Herbály István matematikus, a Contrall Kft. ügyvezetője a mesterséges intelligencia alkalmazhatóságáról értekezett, számos, eddig szélesebb körben kevésbé tudott részletet is megosztva hallgatóságával.

Mint kifejtette, ugyan a mesterséges intelligenciát (MI), angolul Artificial Intelligence-t (AI) az 1960 -as évek óta fejlesztik, az csupán az elmúlt egy évben került be a köztudatba, jórészt a ChatGTP-nek köszönhetően. Azt, bár sokan használják, kevesen értik annak működési elvét, és sokszor irreális elvárások vagy félelmek is kapcsolódnak hozzá, amivel kapcsolatban a félreértéseket is eloszlatva Herbály István kifejtette: a ChatGTP statisztikai alapon működő szoftver, amely matematikai műveleteket végez.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a ChatGPT nem arra van és nem arra készült, hogy „szakértői rendszer” legyen, hanem szöveggenerálásra találták ki. Egyúttal hangsúlyozta, hogy éles különbség van a szöveg és tartalomgenerálás között. A generált szöveghez adatok szükségesek, azok pedig még mindig az embertől jönnek.