Napelemes korszerűsítés is történt két intézményben

A három tagintézményben folyosók, mosdók, tanári helyiségek, iskolaudvar is megújult. Ezek a felújítások esztétikai jelleggel is bírnak. A PTE Babits Mihály Gimnázium sportudvarán futópályát alakítottak ki. A három épületben összesen 35 klímaberendezést szereltek fel. Ezzel egy időben, egy másik pályázatból a Babits Mihály Gimnázium és a Deák Ferenc Általános Iskola napelemes korszerűsítésen is átesett.

Jelentős mértékű bútor- és eszközbeszerzés valósult meg. Korszerű, ergonomikus és esztétikus tanulói és tanári bútorok kerültek a tantermekbe, ezek az innovatív oktatási módszerek alkalmazását is támogatják. Továbbá mindhárom épületben nagyszámú sporteszközt és hangszereket szereztek be.