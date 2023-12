Nagyjából 450-500 hektárról van szó a 6-os úttól délre, de a 6-os úttól északra további, jelenleg magántulajdonban lévő, hasonló célnak szánt terület is van. Nagy Csaba ez utóbbival kapcsolatban hozzátette: a TOP Plusz keretén belül vármegyei forrásokból további 110 hektárral még ki lehetne mindezt bővíteni.

– A baranyai vármegyeszékhelyt, Pécset is magában foglaló Nagykanizsa-Kaposvár-Szekszárd által határolt területegységnek ugyanaz a problémája: gazdasági szempontból le van maradva az ország más területeihez képest. Ha innen közelítjük meg ezt a történetet, akkor látható, hogy létfontosságú döntések születtek meg az elmúlt pár évben. Kaposvárt az M7-es autópályához csatlakozó autóúttal bekötötték a gyorsforgalmi úthálózatba, megtörténik az M6-os meghosszabbítása a horvát határ felé, döntés született a mohácsi Duna-híd építéséről. Nagykanizsa és Kaposvár is ipari park fejlesztésben érdekelt, és most a Pécstől nyugatra tervezett ipari park megvalósítása felé fontos lépést történt – fejtette ki Nagy Csaba.

A nemzeti oldal politikusa kitért arra is, hogy a jelenlegi pécsi városvezetéstől már kérte, hogy legyenek partnerek az ügy érdekében, s fejezzék be azt a hisztériakeltést, amit a pécsi ipartelepítéssel kapcsolatban folytattak, mert ahogy az Pécsett be is bizonyosodott, elüldözheti a lehetséges befektetőket.

– Teljesen nyilvánvaló, hogy nem engedünk olyan gyárat felhúzni, ami a környezetünkre veszélyes lehet, jó magam környezetvédelmi szakirányú mérnök vagyok. Azt gondolom, hogy olyan szakmai és társadalmi kontroll lesz, ami biztosított mindenkit arról, hogy ilyen nem történhet meg

– tette hozzá.

Nem lesz zsákmegye

Szijjártó Péter külgazgasági és külügyminiszter novemberben jelentette ki, hogy Baranya nem lesz zsákmegye és jó esély van arra, hogy egy nagy zászlóshajót, azaz egy nagy céget is a vármegyébe tudnak hozni. A Bama.hu-nak adott interjúban kifejtette: „A beruházásösztönzési stratégiánk fókusza mostantól kezdve ide, délre koncentrálódik. Ennek egyik jelentős pillére a baranyai térség”.