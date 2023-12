A PTE KTK két világszinten is jelentős felsőoktatási rangsoran is megjelent az évben.

A Timer Higher Education tudományterületi ragsorában eddig is szerepet a PTE több területen, de idén először a business and economics terület is csatlakozott hozzájuk. A rangsor egyébként vizsgálja az oktatási teljesítményt és az adott intézmény reputációját is feltérpékezi, de legnagyobb hangsúlyt a területen megjelent tudományos publikációkra fekteti.