Csapatjátékban gyerekjáték

Persze a rezsikiadásokat is figyelni kell, és nem csak a felnőtteknek. A pazarlás és a spórolás fogalmakkal bátran ismertessük meg a gyerekeket. Hiába spórol a szülő, ha a kamasznak esze ágában sincs. Ha mindenki kicsit odafigyel, tudatosan vizsgálja meg szokásait, több marad a hó végén a pénztárcában. Elég, ha kis dolgokban változtatunk: fogmosáskor felesleges a folyó víz, zuhanyzáskor nézzük az órát, és a villanynak sem kell indokolatlanul égnie.

Főzés több napra

Enni adósság mellett is szükséges, főleg, ha egy egész családról van szó. A havi kiadások legnagyobb részét ebben az esetben szinte biztos, hogy az élelmiszerboltokban hagyjuk. Jó hír, hogy házi koszttal itt is lehet spórolni! A készétel-rendelés és a hideg, előrecsomagolt élelmiszerek helyett sokkal olcsóbb főzni, akár több napra előre, és még egészségesebb is. Minél ritkábban térünk be az élelmiszerboltba, annál több pénzünk marad. A heti egy bevásárlás során minden főzési alapanyagot vegyünk meg.

Olykor hajlamosak vagyunk nasit, felesleges harapnivalókat a kosárba tenni. A szupermarketek által kínált applikációk, pontok, kuponok a takarékosabb vásárlás eszközei lehetnek, megéri ezeket is kihasználni – biztat az Ingatlanbazár cikke. Figyeljük az akciós termékeket, és ha a szavatosságuk engedi, ezekből vásároljunk többet.