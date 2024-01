A tavalyi januárhoz viszonyítva más világ köszöntött be a hazai ingatlanpiacon, ami a keresések és az érdeklődések számában is megmutatkozik. A nagy növekedést szinte bizonyosan az új lakásvásárlási támogatások fűtik, amelyek megmozgatták az eddig halogató vásárlók és eladók fantáziáját. Jellemzően a keresések súlypontja visszahelyeződött a nagyobb városokra, főleg Budapestre (35 százalék fölötti emelkedés) és a megyei jogú városokra (25 százalékpont fölötti emelkedés).

A banknál kezdjünk

Az Ingatlanbazár úgy látja, a kedvezményes hiteleket régen várták az érdekeltek, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy a keresési cunamit olyan vásárlási szándékú látogatók is erősítik, akik a bankoknál fognak először találkozni a pénzügyi feltételekkel.

Hogy a sok keresésből sok vásárlás is lesz-e majd, úgy látják, valamikor március elejére derül ki (ez egyébként a szokásos szezonalitás is). Az biztos, hogy az új csok pluszt igénybevevők vásárlásai a tavaszi időszakra nagy lendületet adnak majd az ingatlanpiacnak. Ennek az az egyszerű oka, hogy a kereslettel a kínálat is nő, mivel a magyar lakosság többségénél az ingatlanvétel ingatlaneladást is jelent.

Reális az optimizmus

Az optimizmusra van tehát ok. A vétel-eladás kettőssége az év további részében is felkurblizhatja a piacot, és ha a csok plusz roham lemegy, alaposan felívelhet a használt lakások hagyományos adásvétele is.

De mi lesz azokkal, akiknek a városi csok plusz és társai nem lesznek vállalhatóak az elvárt magas nettó havi jövedelem hiánya miatt? A portál szerint ekkor okozhat fellendülést a sokkal kedvezőbb és könnyebb feltételekkel felvehető falusi csok, amely jobban illeszkedik az átlagmagyar pénztárcához.

Az új hitelek iránti várakozás tehát elérte az első célját, és olyan lakások is piacra fognak kerülni, amelyek meghirdetését az árbizonytalanság és a fizetőképes kereslet hiánya miatt tavaly egész évben halogattak az új lakásra vágyó tulajdonosok.

A városi roham után várhatóan ismét felértékelődnek a jó infrastruktúrájú és közlekedésű kistelepülési házak is. Ezek a házak bár jórészt elavult energetikai besorolásúak, egyúttal az áruk is csökkent, így akár családi otthonként, akár a felújítási bizniszben is szerepet játszhatnak.

A kedvezményes hitelek miatti legkeresettebb ingatlanok – továbbra is a minőségi lakások a menők – felkeltettek egy másik, ismerős félelmet is: mi történik, ha az árak az infláció névleges csökkenése ellenére ismét emelkedni kezdenek a keresett kategóriákban? Az Ingatlanbazár szerint ez benne van a pakliban az év elején, de rendszerszintű áremelkedés – épp a kereslettel együtt a kínálat növekedése miatt is – immár kevésbé valószínű. Bár a befektetési ingatlanok keresletét továbbra is befolyásolják a magyar állampapírok hozamai, ez az állampapír már nem a tavalyi hengerlően inflációkövető befektetés, illetve reális a várakozás, hogy a banki hitelkamatok tovább süllyedhetnek. Ha a bankokban a bűvös 5 százalék alatt lehet majd hitelt felvenni, tovább fogja generálni az ingatlanvásárlásokat, még ha ez a családi ingatlant vásárlókat jobban is ösztönzi majd, mint a befektetőket.

A kínálat és kereslet közös emelkedése talán lassanként hatással lesz a csillagászati áron kínált albérletekre is, főleg, hogy idén rekordszámú hallgató kezdte el a felsőoktatást: a befektetőknek és a felújítási üzlet szereplőinek – legalábbis a városokban – vonzóbb lehet a hosszú távú értéktartásra alkalmasabb ingatlan, mint a kevésbé kiszámíthatóan változó állampapírok.

Új hirdetések vannak!

Az Ingatlanbazár azt tanácsolja, hogy aki halasztotta a vásárlást, ne tegye tovább, ez jelenleg portálnak, vásárlónak, eladónak, ingatlanirodának, vagyis a piac összes szereplőjének előnyös. Az év elején kezdtek megjelenni az Ingatlanbazár hirdetései között a korábban halogatás miatt hiányzó gyöngyszemek, érdemes tehát folytatni a keresést (ebben a Hirdetésfigyelőre feliratkozás nagy szolgálatot tesz). Várhatóan az év eleji piac gyorsabb léptékű is lesz, így aki ingatlanirodáknál regisztrálta az igényeit, hamarabb és előnyösebben juthat álmai otthonához.

És ne felejtsük, minden iroda szívesen veszi az Ingatlanbazár portálra való hivatkozást, ahol az adott ingatlant találtuk, mondjuk el tehát, hogy a kiszemelt lakást vagy házat náluk láttuk meg: a komoly vételi szándék jelzése belépő a kedvezőbb vásárlási feltételek felé is.