Egy hét múlva, január 22-én lesz Vince napja, a szőlőtermelők, és borászok egyik legfontosabb ünnepe. Régi szokás szerint a szőlősgazdák a Vince nap időjárásából és a metszett „Vince vesszők” állapotából következtettek a várható szüret gazdagságára. Emellett ezen a napon egyik pincéből a másikba járva kóstolják egymás borait, a tőkékre Isten áldását kérik, s a biztonság kedvéért még babonás fortélyokat is bevetnek a jó termés elősegítésére.

A vesszőszentelő ünnepre idén is nagy hangsúlyt fektetnek a villányi borvidéken. Siklóson 10 órakor, a gyűdi nagy keresztnél lesz a Vince napi vesszők megáldása. Máger Róbert plébános vezetésével,​ rövid szertartás keretében imádkoznak a jelenlévők Szent Vince közbenjárásáért, hogy ebben az évben is legyen szőlőbarát az időjárás, és legyen jó a termés. A Jóisten áldását kérik a szőlősgazdákra és a szőlőkben dolgozó munkásokra és mint az elmúlt években, így most is pogácsával, forralt borral készülnek a Siklósi Gasztro-és Borbarátnők. A program után a hagyományos pincejárás veszi kezdetét.