Negyvenegyezer tesztelt borból a Sauska pincészet Merlot Kopár 2017 bora a 7. helyezést érte el. A 100 TOP Value Wines listát a neves amerikai borkritikus és borszakíró, James Suckling és csapata állította össze. A szakember január 9-én tette közzé a 2023-ban általuk kóstolt borok közül a száz legjobb ár-érték arányút. A 40 dollár (14 ezer forint) alatti kiskereskedelmi árú borokból listázták a száz legmagasabb pontszámút. Ezen a listán kapott helyet egyedüli magyarként, és egyedüli merlot-ként is Sauska 2017-es Kopár Merlot-ja, amely óriási siker a pincészetnek, a Villányi Borvidéknek és a magyar boroknak is.

A merlot-t így értékelték: “Őrölt fűszerek, a dióhéj és a cédrus érett piros gyümölcsökkel és csokoládé aromákkal keretezve. Testes és határozott, dinamikus tanninszerkezettel. Húsos és bársonyos, jó fókusszal és remek egyensúllyal, kortya hosszú és fűszeres.”