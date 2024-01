A vásárlók között is az alsó-középkategóriás autók a legnépszerűbbek. Az új, modern fejlesztésű, 1000 cm³-es, turbómotorokkal felszerelt autók is jó konstrukciónak tűnhetnek, ám ezek szervizeltetésére a garancia letelte után jellemzően sokat kell költeni.

A használt autók forgalomba helyezésével kapcsolatban pozitívum, hogy a Közlekedési Hatóságon való várakozási idő jelentősen lecsökkent, most nagyjából 10 nap. Ez korábban akár 4-5 hét is lehetett. Ez is annak köszönhető többek között, hogy csökkent a vásárlási kedv, kevesebb az autóeladás.

Megemlítendő még, hogy a Vörös tenger déli részén kialakult háborús helyzet az autópiacot is érinti. Csak nagy kerülővel, hosszabb idő alatt érkeznek Európába a távol-keleti szállítmányok, így gépjármű alkatrész ellátottság is nagyon nehézkes lesz.

Az elektromost sokkal nehezebb eladni

Török Tamás azt is elmondta, hogy az elektromos és hibrid autókat még mindig nehezebb eladni. Ennek oka ezek magasabb árfekvése és az, hogy az emberek tartanak tőlük a jelentős javítási költségek miatt.

Érdekesség, hogy a ­hasznaltauto.hu adatai alapján – a cikk megírásának időpontjában – országosan közel 3500 darab használt elektromos autót kínáltak eladásra. Ebből Pest vármegyében 705 darab, míg Baranyában 55 található. Teslából például a Hasznaltautó honlapon országos szinten 400 darab eladó van, ebből Baranyában 4 darab. E típusok tehát még mindig inkább főváros centrikusak. A legolcsóbb, Pécsen található elektromos autó egy 2,9 millió forintos jármű. Ez az az árkategória, ami sokaknak nem megfizethető.