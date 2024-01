Mivel január van, most is vitaminbombákat kerestünk, és ráleltünk a céklára és a fekete retekre, amelyek ugyan külsőre nem vonzóak, viszont annál finomabbak és egészségesebbek, és a téli hónapok legolcsóbb zöldségei, amik kitűnő vitaminpótlók és gyógyhatásaikat is régóta ismerik.

A fekete retekben az a legjobb, hogy a fagyos talajban sem megy tönkre, így még télen is élvezhetjük enyhén kesernyés, gyakran csípős aromáját. Ha pedig betegek vagyunk, akkor torokgyógyító, immunerősítő szirup készíthető belőle, amihez kell egy nagyobb gumó, amelynek belsejébe vágjunk mélyedést körülbelül félig, és tegyünk bele 2-3 evőkanál mézet, majd a levágott kalapot helyezzük rá, és egészet éjszakára tegyük hütőbe. Másnaptól naponta háromszor 1-1 kanállal fogyasszunk belőle, és csodák-csodájára meg fog szűnni a köhögés.