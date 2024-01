A MIK 3D MechMania feladatmegoldásához alapvető fizikai, mechanikai, matematikai tudásra volt szükség, a jelentkezők között nemcsak műszaki, hanem művészeti képzést folytató intézmény csapata is megtalálható volt. Az esélyegyenlőség érdekében a szervezők olyan szoftvert választottak a tervezéshez, amelyet egy középiskolában sem használnak. A diákok a helyszínen kisebb alkatrészeket kaptak a megvalósításhoz, a járművet viszont teljes egészében nekik kellett megtervezniük és kinyomtatniuk.

Olyan részletekre is figyelniük kellett, hogy a modell igazodjon az előre elkészített autópályához, ha ugyanis túl hosszú, akkor nem képes kanyarodni, ha alacsony a kocsiszekrény alja, elakad az emelkedőn.

De számított a jármű tömege és a pálya teljesítésének ideje is. Emellett a versenyzőknek egy 3D-nyomtatással kapcsolatos kvízt is ki kellett tölteniük. „Bár nem volt könnyű, a diákok nagyon ügyesen teljesítették a feladatokat, folyamatosan tesztelték a modellt és ha kellett, menet közben módosítottak. Nagyon jó hangulatban telt a kísérőtanárok és karunk hallgatói háttértámogatásával megvalósított verseny. Ez az alkalom amellett, hogy ráirányítsuk a pályaválasztásban még bizonytalan fiatalok figyelmét a mérnöki pályákra, arra is kiváló lehetőség volt, hogy közelebb kerüljenek az egyetemi léthez, a nap folyamán például több képzésünkről is érdeklődtek. Az első MIK 3D MechManiának olyan sikere volt, hogy jövőre biztosan újra megrendezzük” – mondja Vasvári Gyula Ferenc.

A verseny győztese a pécsi Janus Pannonius Gimnázium csapata lett, a 2. helyen a pécsi Leőwey Klára Gimnázium, a 3. helyen a kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakközépiskola Technikum és Kollégium csapata végzett - derül ki az egyetem közleményéből.