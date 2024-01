Az utolsó pillanatokban is többen, főként külföldről döntöttek úgy, hogy Magyarországon köszöntik az újévet. A külföldi beutazókhoz köthető szálláshelyi forgalom szilveszterkor 27%-kal haladta meg a 2022-es adatokat - tájékoztatott a MTÜ.

December 24‒26. között 130 ezer vendég összesen 243 ezer vendégéjszakát töltött hazánkban. A nemzetközi turisták 25%-kal és a magyarok is 18%-kal több éjszakát pihentek otthonuktól távol ebben az időszakban, utóbbiak háromnegyede szállodában. Így a szálláshelyek bevételei is várakozáson felül alakultak, vidéken például 23%-kal tudták növelni a bevételeiket. Az év utolsó napjaiban még ennél is több, 216 ezer szilveszterező töltötte meg a szálláshelyeket, amelyek forgalma ezekben a napokban 20%-kal haladta meg az előző év számait. Ezen belül a belföldi szállásforgalom 15%-kal, a külföldi pedig 27%-kal emelkedett a 2022-es adatokhoz képest.