A felújítás első üteme körülbelül fél évig tartott.

Először is több mint egy kilométerről, Csarnótáról bevezettették a földgázt, ami nagyon fontos lépés volt. Akkor a 40 m2-es épület még csak egy mellékhelyiséggel egészült ki, felújították a konyhát, kicserélték a nyílászárókat, valamint teljes egészében átrakatták, kijavították a tetőt.

Később, 2–3 év múlva úgy tudtak fejlődni és növekedni, ahogy igény mutatkozott rá. Szuterént, raktárhelyiségeket építettek, valamint egy komoly gépészetet is. A következő lépés az első terem megépítése volt, amelyben egy kemencealakú kandallót alakítottak ki, később különtermet építettek hozzá, melyet egy 30 méter hosszú és 7 és fél méter széles rendezvénysátorral bővítettek. Ez körbeöleli a belső udvart, így ott egy gyönyörű kert jött létre. Hat évvel ezelőtt pedig tovább bővült a Tenkes Csárda, mégpedig szálláshelyekkel. Négy szoba van a csárda felett, és két vendégház is nyitva áll.

– Arra is odafigyeltünk, hogy olyan építőanyagokkal dolgozzunk (mint például öreg gerendákkal, biomésszel), hogy egészséges legyen ott aludni, és autentikus is legyen a környezet

– magyarázta.

Kovács Gábor a bama.hu podcastadásában beszélt még arról is, mitől olyan jó a Tenkes Csárda csapata, és mennyire odafigyel a felhasznált alapanyagokra. A beszélgetés során érintettük az elért eredményeket is. Mint ismert, a Tenkes Csárdát 2016-ban a Baranya Megyei Önkormányzat Értéktár Bizottsága felvette a helyi értékek sorába, 2020-ban pedig Nemzeti Értékké terjesztette fel, Kovács Gábor pedig 2022-ben az Év Vendéglőse lett. Szó volt még arról is, miért kell megőrizni a hagyományos csárdák stílusjegyeit, és természetesen az ételekről is beszélgettünk.