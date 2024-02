A február eleji felmelegedés szép lassan megindította a természetet. Bújik a medvehagyma, nyílik a hóvirág, rügyezik az aranyvessző. A méhkaptárok körül is mozgolódás tapasztalható. May Gábor méhész, az OMME baranyai szaktanácsadója elmondta, hogy megvoltak az úgynevezett tisztuló kirepülések. Elindult az élet a kaptárakban, a méhkirálynők, méhanyák megkezdték a fiasítást. Sőt, már virágporhordás is van, például a mogyoróról már hordanak a családok.



–Igazi hideg alig volt, átfiasítottak méhcsaládok a tél folyamán, a kártevők, például a varroa atka is túlélte a telet, úgyhogy az atka elleni védekezésre fokozottan oda kell majd figyelni. Az nagyon jó, hogy bőséges volt a csapadék, a növények rügyképződését segíti az őszi-téli csapadék, csak az nem túl szerencsés, hogy szinte már tavasz van. Beindulnak a növények, ám valószínű, hogy azért még időnként vissza fognak térni a fagyok. A legjobb az lenne, ha most még nyugalomban lennének a méhcsaládok

– árnyalta a helyzetet a méhész.

May Gábortól azt is megtudtuk, hogy 2024-ben is több pályázat útján támogatják a méhészeket. Idén újra lehetőség nyílik igényelni a méhcsaládok egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető (méhcsaládonkénti 1000 forintos) támogatást. A pályázati feltétel az, hogy a Tenyészeti információs rendszerben (TIR-ENAR) 2023. november 15-ig be kellett, hogy legyen jegyezve az adott méhállomány. A pályázatok benyújtására február 1-től február 28-ig van lehetőség.