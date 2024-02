Fogjunk hozzá!

Az első és egyben legfontosabb kellék mellé szerezzünk be néhány befőttesüveget, egy szűrőt, egy finom szövésű kendőt, például muszlinanyagból és némi gumigyűrűt. A magokat, terméseket előző este áztassuk be negyedéig vízzel felöntött befőttesüvegben. Reggelre jól megszívják magukat, így a szűrővel már önthetjük is le róluk a vizet úgy, hogy a magok az üvegben maradjanak. Ez a művelet nagy figyelmet igényel: a magok maradjanak nedvesek, de ne tocsogjanak a vízben, különben bepenészednek.

Az ideális helyszín

A befőttesüveget ne tegyük közvetlen napfényre és meleg helyre, mert így csak gyorsítjuk a kiszáradást. A 18–21 Celsius-fok az ideális. Az első napsugarak megjelenésekor a szobaablak párkánya is megteszi. Ha melegebb van a lakásban, többször nézzünk a csírakezdeményekre, ha szükséges, picit nedvesítsük be őket. Például a brokkoli inkább a hűvösebb helyet kedveli, melegebb napokon kétszer is öntözhetjük. Hasznos, ha a nedvesítések között egy muszlinkendőt teszünk az üveg szájára, majd egy befőttesgumival rögzítjük az üveg nyakán, mielőtt rácsavarjuk a tetőt. Amíg a hajtások meg nem jelennek, naponta kétszer pici vízzel öntsük nyakon a magokat. A hajtásokat óvatosan mossuk át, szűrjük le a víztől, a felesleges nedvességet itassuk fel. A hajtások csak néhány napig maradjanak az üvegben, hűtőben, lezárt edényben is legfeljebb egy hétig tárolhatjuk.