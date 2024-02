– Rendkívüli ez az időjárás, és azt látjuk, hogy a növények ezzel a tartós 17 fokkal mind beindultak. Kell a tápanyag utánpótlás, sőt, ha ilyen idő marad, lassan már azon kell gondolkodni, hogy a gyomirtást is el kell végezni. Még naptár szerint is tél van, de a gazdálkodók nem a naptárt nézik, hanem a növények fejlettséget is, a szükségleteket, így kimentek a földekre, és megteszik a szükséges beavatkozásokat