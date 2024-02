December végén megírtuk, hogy egy év alatt, 2022 és 2023 év vége között 25 ezer forinttal nőtt Pécsett a kiadó lakások és házak bérleti díja. A baranyai vármegyeszékhelyen az akkori ingatlanpiaci helyzet szerint az átlag bérletár akkor havi 145 ezer forint volt. Azóta az ingatlanos oldal legfrissebb elemzése szerint az átlagár 5 ezer forinttal 150 ezer forintra nőtt a baranyai vármegyeszékhelyen, mindez azonban elmarad az országos növekedési átlagtól.

A baranyai ingatlanpiaci helyzetet elemeztük / A kép illusztráció

Fotó: Studio Romantic / Forrás: Shutterstock

Aszerint ugyanis havi összevetésben ugyanis országosan 1,5 százalékkal nőttek az albérletárak az előző hónaphoz képest, ezt Budapesten 1,9 százalékos emelkedés kísérte, sőt Debrecenben és Székesfehérváron 200 ezer forint fölé emelkedett a bérlemények átlagára.

Érdekesség, hogy miközben az ingatlan.com korábbi elemzése szerint a kínai BYD autógyár-beruházása már ez év legelején élénkülést hozott a szegedi lakóingatlanok iránti keresletben, a csongrádi vármegyeszékhelyen az albérletek átlagára 10 ezer forinttal marad el a pécsitől.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a tendenciákról kifejtette: számítottak arra, hogy januárban ismét felfelé mozdulnak az albérletárak. Mindez – folytatta - elsősorban a fizetések emelkedésének és az infláció visszahúzódásának, vagyis a reálbérek növekedésének köszönhető. A magasabb fizetésekből a bérbeadók is többet tudnak elkérni bérleti díjra - értékelte a friss adatokat a vezető gazdasági szakértő.

Balogh László kitért arra is, hogy a reállakbérek is növekedtek tavaly december óta. Az inflációval korrigált KSH-ingatlan.com lakbérindex országosan 23 százalékkal haladta meg a 2015-ös szintet, Budapesten pedig 17 százalékkal volt magasabb. A szakértő hozzátette, hogy a reállakbérek növekedése előbb-utóbb a befektetőket is visszacsábíthatja a lakáspiacra, ami középtávon a lakásárak emelkedésével is együtt járhat.

Az ingatlanos oldal jelenlegi kínálata alapján a több mint 30 pécsi lakást kínálnak pontosan az átlagárért, azaz 150 ezer forintért. A legkisebb alapterületű ingatlan ezek közül egy 33 négyzetméteres belvárosi lakás, a legnagyobb alapterületűként pedig hármat is hirdetnek, mindegyik 59 négyzetméter nagyságú. A baranyai vármegyeszékhelyen cikkünk megjelenéséig mintegy 340 ingatlant kínáltak kiadásra.