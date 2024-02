Pfeffer József ismertette: 135,5 fővel létszámát tekintve az Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ a legnagyobb intézmény, az Integrált Nappali Szociális Intézmény követi 119,5 fővel, a Pécs és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Alapellátási Központ és Családi Bölcsőde Hálózat 73,25 fővel tervez.

Pfeffer József ismertette: 135,5 fővel létszámát tekintve az Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ a legnagyobb intézmény

Fotó: Sipeki Péter

Úgy folytatta: a három intézményvezető bérét összhangba hozták, és igyekeztek lekövetni a más ágazatokban tapasztalható jövedelemváltozásokat. Sor került a 2023. évi költségvetés módosítására, a még tavaly februárban mintegy 1,7 milliárd forint főösszeg ezzel 3,5 milliárd forintra emelkedett.

Közlése szerint a térítési díjak mértéke az elmúlt években politikai vita tárgyát képezte. A Társulás nem rendelkezik rendeletalkotási jogkörrel, a tanács határozatot hoz és a társulási megállapodás alapján a pécsi közgyűlés kötelezettsége a társulási intézmények térítési díjainak rendeletbe foglalása.

A társulás elnöke egyúttal jelezte: Nyőgéri Lajos, társulási ügyekben illetékes pécsi alpolgármester hozzászólásában kifejtette, hogy a városvezetés és a mögöttük álló frakciók támogatták a társulási tanács kérését, azonban az utóbbi években ezt nem minden frakció gondolta így a városházán, ezért arra kérte őt, hogy a három pécsi ellenzéki frakcióvezetővel egyeztessen a kérdésről.

Pfeffer tájékoztatta a tanácstagokat arról, hogy jelenlegi információi szerint a térítési díjak új bölcsődékben való megállapítását és a gyermekétkeztetés miatt emelkedő térítési díjakat is támogatják a pécsi ellenzéki frakciók – idén csak a PKSZAK-ot és azon belül is csak a családi bölcsődéket érinti, kifejezetten pécsi intézményről nem kell döntenie a pécsi közgyűlésnek.

„A pénzügyi tárgyú döntések előtt a társulási tanács minden esetben külön határozott arról, hogy a tavaly májusban inkasszóval elvont 405.010.181 forintot költségvetési szempontból kezelni kell, és az illetékes főosztály a szükséges módosításokat az előterjesztéseken vezesse át” – fogalmazott a Dunántúli Naplónak az inkasszó-ügyre utalva a társulás elnöke.

Beszámolt arról is, hogy bővül a PKSZAK családi bölcsőde hálózata: Bicsérden és Szabadszentkirályon is családi bölcsődét nyit a társulás, a mostani ülésen a szabadszentkirályi feladatellátási megállapodást és a helyszínt biztosító haszonkölcsön szerződést fogadták el. A szabadszentkirályi új egység Gerdéről, Velényből és Pécsbagotáról is fogadhat gyermekeket. Az INSZI Garay utca 33. szám alól elköltöztetett telephelyét az intézményi alapító okiratból is törlik. Egy, még Páva Zsolt idejében elnyert TOP-os projektből 2023. decemberig felújította a városi önkormányzat az Anikó utcai iskola épületét. Az ECSGYK székhelye, kertvárosi szakmai egysége az Anikó utca 5. szám alól az Anikó utca 1. szám alá költözik, a PVFN Zrt. menedzselte beruházás eredményeként a kistérségi szakmai egység is itt kap helyet, és elhagyja a Tüzér utcai korábbi telephelyét.

Zárt ülésen döntöttek arról, hogy 2024. június 1-től újabb öt esztendőre Nagy István töltheti be az ECSGYK igazgatói tisztségét, az öttagú bíráló bizottság minden tagja támogató véleményt fogalmazott meg, a tanács is egyhangú támogató döntést hozott.