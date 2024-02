A pécsi kertvárosban élők egy része gyakran látogatja meg a Diána téri piacot. Ám mióta tavaly júliusban ideiglenes piacot alakítottak ki a jelenlegi piac parkolójának területén, az csak kora délutánig tart nyitva.

Piac nyitvatartás: nem mindenkinek sikerül odaérni.

Fotó: LL

– A Diána téri piac korábban reggeltől késő délutánig nyitva tartott. Megszoktuk, szerettük ezt a menetrendet. Most, az ideiglenes helyen reggel hatkor nyitnak, és délután kettőkor már be is zárnak. Ami azt jelenti, hogy ha valaki dolgozik, és reggel nincs ideje piacozni, viszont délután, munka után szeretne az otthonához közel bevásárolni, akkor azt nem tudja megtenni. Kénytelenek vagyunk ezért máshol beszerezni a zöldséget, gyümölcsöt, egyebeket

– fogalmazott levelében olvasónk.

– Azt gondolom, hogy a nyitva tartási idő meghosszabbítása az árusoknak is kedvezne, hiszen biztos, hogy délután két óra után is jelentős forgalomra tehetnének szert. Remélhetőleg, ha az új piac elkészül, az ismét minden nap, és késő délutánig nyitva tart majd.

A piacra kedd délelőtt mi is ellátogattunk

Az árusok és vásárlók egybehangzó véleménye, hogy igény mindkét oldalról lenne a hosszabb nyitvatartásra. Legalább délután 16 óráig nyitva lehetne a piac, hogy az emberek munka után is be tudjanak ide térni vásárolni. Ám nem csak a nyitvatartás problémás. Az ideiglenes piac területe nem fedett, így az időjárás viszontagságainak ki vannak téve az eladók és a portékáik is.

– Nehéz a megközelítés, fel van túrva a környék, a szabad ég alatt vagyunk. Nyáron leégtem, az esőben többször megáztam. Nagyon várjuk már a piacnyitást

– fogalmazott egy árus.

A témában kerestük a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-t is, ám lapzártáink nem kaptunk tőlük választ. Honlapjukon azonban így fogalmaznak: „A piac nyitvatartási idejében látogatható kistermelői/őstermelői árusításnak is helyszínt biztosító fedett, nyitott asztalos árusítótér az U alakban kialakított üzletsorok közötti területen kap helyet. A piac környezetét is fejlesztik: a parkoló területe, a kapcsolódó kiszolgáló utak, továbbá a piac szomszédságában található parkos terület is megújul.”

Mint ígérték, az új piacot várhatóan 2023 év végén vehetjük birtokba, ám sajnos a beruházás átadása még várat magára.