Hogyan lehet a tavasz nyomába eredni? Úgy, hogy követjük a különböző színekben pompázó virágok útját, amelyek látványa nemcsak vásárlásra késztet, hanem mosolyra is fakaszt. Elég csak ránézni ezekre a színpompás növényekre, és a lelkünk virágba borul. Lerázzuk magunkról a tél ridegségét, és beköltözik a tavasz kellemessége.

Fotó: Löffler Péter

A hőmérséklet nem igazán csökken tíz fok alá mostanában, volt már részünk tizennyolc fokban is. Így nem volt meglepő, hogy ennyi barkára leltünk a csarnok területén. Csokrokba kötve várakoztak az árusoknál, és vitték is őket, mert a barka tökéletes díszítőeleme a lakásnak. És ha már ott voltak az érdeklődők, akkor a szárazvirág csokrokat is megcsodálták. És ha ez még nem lenne elég, akkor több élő növény is várta a gazdáját.

Találtunk jácintot, árvácskát, kőtörőfüvet, lángvirágot, valamint primulát is, amelyről kiderült, hogy a földjét nem szabad kiszáradni hagyni, és ha úgy látjuk, hogy kókadnak a levelei, akkor azonnal meg kell öntöznünk. Azt hiszem ez lenne számomra a tökéletes virág, mert mindig gondom van az öntözéssel. Van, amikor túlöntözök és valamikor alul.

Nem csodálkozom, hogy sokan vitték a virágokat, hiszen több pozitív hatást fejtenek ki az emberi lélekre is, és ha a lélek rendben van, akkor a testünkben is az lehet.

A legtöbben az utolsó állomásnak hagyták a virágárusokat, előtte azonban alaposan bevásároltak. Egy idős házaspár férfi tagja – kézen fogva sétáltak a csarnokban – meg is jegyezte párjának, hogy el ne felejtsenek virágokat és barkát beszerezni, amire a következő választ kapta: – Nem is tudnánk elfelejteni, annyiszor elmondod.