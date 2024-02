Hétvégére enyhülést mondanak az időjárásban, aminek sokan talán örülnek, de én annyira nem dobtam el tőle az agyam, mert sokkal könnyebb megfázni hét–nyolc fokban, mint a nagy mínuszokban. Ezért mindenképpen be kell spájzolni vitaminbombákból a következő hetekre. Szerencsére a Pécsi Vásárcsarnokban minden megtalálható, és most, hogy egyre több retek megjelent, így az is felkerült a listánkra.

Ha már szóba került a lista, akkor mindenképp meg kell említeni, hogy a piacon sokan még papíralapú listát visznek magukkal. Egy úr komolyan vette a benne foglaltakat – összeírhatták neki –, az adott terméket csak a papíron feltüntetett kofánál vette meg. Nála is szerepelhetett a retek, meg még sok más vásárlónál is. De dilemmába is kerültek sokan, és kérdezték az eladókat, hogy melyiket ajánlják. Hát persze, hogy mindet, mert ugye a retek se egyféle. Külsőre van hengeres, ovális, kerek, míg színe lehet fehér, sárga, lila, fekete, vörös.