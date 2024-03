Megéri 12 perce

Népszerűek az új bérlettípusok, sokat spórolhatunk velük

A tavalyi év májusában vezették be az új rendszert a közösségi közlekedésben, melynek használatával sokkal kedvezményesebb áron lehet utazni. A vármegye- és országbérletekkel a teljes vármegyét vagy akár az egész országot is be lehet járni.

Fotó: Bencsik Ádám

A MÁV-START, a Volánbusz, a MÁV-HÉV és a GYSEV járatain vezették be még tavaly a vármegye- és országbérleteket, melyeket a bérleten feltüntetett területen korlátlan számban lehet használni. A korábbi bérletekkel megegyezően ezen bérletek is egy hónapra (30 napra) szólnak, ám az érvényesség kezdőnapját a vásárló határozhatja meg. A teljes árú vármegyebérlet 9450 forint, a 30 napos országbérlet 18900 forintba kerül. A bérleteket a MÁV-START pénztáraiban, automatáinál és a MÁV appon, a Volánbusz pénztárainál, a buszok fedélzetén, illetve GYSEV pénztárainál lehet megvenni. Az online módon is megvásárolható bérletet a járműre való felszállásnál, illetve bérletellenőrzés esetén elég a telefon képernyőjén bemutatni. A bérlet sokaknak nagy segítséget nyújt.

Fotó: Fehér Gábor Miért éri meg az új bérlettípus? – Komlóról járok Pécsre nap mint nap dolgozni, busszal közlekedem. A vármegyebérlet 9450 forintba kerül, ennél jóval drágább volt a bérletem korábban. Nem beszélve arról, hogy ezzel a bérlettípussal nem csak Komló és Pécs között buszozhatok, a vármegye bármelyik részére többletköltség nélkül elmehetek – mondta el kérdésünkre a férfi. Egy másik, általunk megkérdezett édesapa pedig azt mesélte el, hogy gyermeke havonta akár több alkalommal is ingázik Budapest és Pécs között, így országbérletet vettek neki. A bérlet ára már egy út alatt visszajön a korábbi árakhoz képest. Március 1-től pedig tovább egyszerűsödik a tömegközlekedés tarifarendszere. Mint azt Lázár János miniszter korábban bejelentette, a korábbi 15 bérletkonstrukció helyett kettő marad, a vármegye- és országbérlet, míg a mostani 65 helyett mintegy 20 kedvezménytípus lesz. Az új tarifarendszerben a 14 év alatti gyermekek, a 65 év felettiek és a fogyatékossággal élők díjmentesen utazhatnak a helyközi közlekedésben. A menetjegyeknél megszűnik a 90%-os, a 33%-os és a 20%-os kedvezménykulcs, kizárólag az 50%-os kedvezményt adó menetjegyek maradnak. Így például a 14–25 év közöttiek félárú jeggyel utazhatnak és a közalkalmazottak továbbra is válthatnak 50%-os kedvezménnyel menetjegyet. Bevezetik a Vármegye24 és Magyarország24 (24 óráig érvényes) napijegyeket, ezek 999, illetve 4999 forintba kerülnek. Díjmentesen vehetik igénybe a helyközi közlekedést azok a fogyatékossággal élők és tartós betegek, akik eddig 90 százalékos kedvezménnyel utaztak. Így például a hallás- vagy mozgássérültek, a vakok, a magasabb összegű családi pótlékban vagy a fogyatékossági támogatásban részesülők. Fontos tudni még azt is, hogy a teljes árú bérlet árának 86 százalékát téríthetik meg a munkáltatók, ha a munkavállaló rendszeresen használja a bérletet a munkába járáshoz. A MÁV Zrt. tájékoztatása szerint az értékesítés tavaly áprilisi kezdete óta már 5,25 millió vármegye- és országbérletet váltottak utasaik, ebből 1,5 millió a kedvezményes és 280 ezer a teljesárú országbérlet. A többi vármegyebérlet, melyből Baranyában eddig összesen 138 ezer vármegyebérlet váltottak, 66 ezer a kedvezményes és 72 ezer a teljesárú. A legtöbb vármegye- és országbérletet a pécsi buszállomáson és a vasútállomáson váltották, ezeket a siklósi és szigetvári buszállomások, valamint a pécsi menetjegyiroda követi.

