Az ingatlan.com legfrissebb lakásárindexe szerint folytatódik az élénkülés a múlt évben gyengén teljesítő lakáspiacon.

Ingatlanpiac: friss elemzések jutottak el hozzánk

Fotó: fizkes

Balogh László, az ingatlanos oldal vezető gazdasági szakértője közölte: a lakásárindex februárban 2,6 százalékos éves drágulást mutat, havi szinten pedig 1,5 százalékos volt az áremelkedés. A kereslet és az árak alakulása alapján látszik, hogy kimozdult a tavalyi holtpontról az ingatlanpiac.

Az éves drágulási ütem alapján a nyugat-magyarországi régióban volt a legnagyobb mértékű az emelkedés, Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala vármegyében ugyanis átlagosan 8,1 százalékkal nőttek az árak tavaly februárhoz képest. Budapesten az országos árindexhez hasonlóan 2,6 százalékos volt az éves áremelkedés üteme. A fővárosban az átlagos négyzetméterár 922 ezer forint – ismertette az elemzés.

Balogh László beszámolt arról is, hogy a vármegyeszékhelyek piacán továbbra is Debrecen, Veszprém és Győr vezeti a toplistát, sorrendben 785 ezer, 766 ezer és 750 ezer forintos átlagos négyzetméterárral. Szegeden, Székesfehérváron, Kecskeméten, Tatabányán és Szolnokon 453-713 ezer forint a jellemző. Ebbe a kategóriába tartozik Pécs is.

A legolcsóbb vármegyeszékhelyeken - folytatta – mintegy harmadakkora árakkal találkozhatnak a vevők, mint a legdrágábbakban. Ezek közé tartozik Salgótarján, Miskolc és Békéscsaba, ahol március elején 277-425 ezer forintért kínálták a tulajdonosok a használt lakások négyzetméterét – ismertette a vezető gazdasági szakértő.

Az elemzés adatai szerint míg tavaly márciusban Pécsett 582 ezer forint volt a négyzetméterenként az átlagár, ez az összeg idén márciusra 613 ezer forintra nőtt, azaz 31 ezer forinttal drágult.

Szeged 100 ezerrel drágább, mint Pécs

Korábbi cikkeinkben több alkalommal is beszámoltunk róla, hogy elképesztő ingatlan-boomot okozott Szegeden a Pécsen elszalasztott BYD-beruházás. Érdemes Pécsett figyelni a szegedi tendenciákra, amelyek a következők: tavaly ilyenkor 658 ezer forint volt a csongrádi vármegyeszékhelyen az átlagos négyzetméterár, amely idén márciusra - 55 ezer forinttal - 713 ezer forintra nőtt. Azaz pont 100 ezer forinttal drágább, mint a pécsi átlagár.