Mire figyeljünk?

Hogy a tyúk tojja-e majd az aranytojásokat ingatlanportál és ingatlaniroda számára egyaránt, azt több faktor is befolyásolja majd. A hitelfeltételek javulása mindjárt az első ezek közül. Az már több bank által is megerősített tény, hogy a hitelfelvételi kérelmek – ha nem is 40 százalék fölötti mértékben – jelentősen megemelkedtek idén. Ez természetesen a kormányzati kedvezmények hatása is. A hitelek felvételét a gyermekvállalási hajlandóság is befolyásolja, illetve az, hogy a bankoknál érdeklődő családok anyagilag elég erősek-e nagy számban a hitelfelvételhez. A svájci frankos időszakból okulva hangsúlyozni kell, itt nem ajándékról van szó, hanem komoly feltételekhez kötött kedvezményes hitelekről. A banki felvilágosításnak is nagy szerepe van az anyagi helyzet reális felmérésében, mert ha nem születik meg a vállalt számú gyerek, a család nagyon előnytelen helyzetben találhatja magát. A reálbérek pedig tavaly csökkentek, és az ingatlanok eladási ára jó esetben is egyelőre stagnál, vagy kissé emelkedik is.