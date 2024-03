Az igazi tavasz több virágos ünneppel köszönt be, ezért érdemes továbbra is figyelemmel kísérni az adótraffipaxot, mert nemcsak húsvétkor, hanem anyák napján is fokozott figyelemre számíthatnak a virágosok és az ajándékárusok. A számla- és nyugtaadáson túl az alkalmazottak bejelentését és az áruk eredetét is vizsgálni fogják a hivatal munkatársai - derül ki a NAV közleményéből.