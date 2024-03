Több ízvilágban is kapható a torma

Az Ételudvar mellett közvetlen van egy asztal, ahol már találtunk is kész reszelt tormát sima erős, medvehagymás erős, chilis erős, csemege és almás csemege ízben is 1200 forint per 200 gramm - üvegben - áron, de több savanyúság árusnál is fellelhetőek már. Mindegyik ízvilág vonzó, és vonzza is a vásárlókat, hogy aztán dilemmába ejtse őket, hogy melyiket válasszák. Nehéz a döntés, de megszokott születni. Sokan maradnak a klasszikus vonalnál, de vannak jó páran azok is, akik a különleges tormákból vásárolnak.

A tormának kezdetben gyógyhatását tartották számán, de nagyon hamar rájöttek, hogy izgalmas ízvilága van, ami tökéletes ételízesítő vagy étel kiegészítő. A zöldség csípős aromája a lereszeléssel még inkább felerősödik, mindemellett pedig erős illata és könnyeztető hatása van, ami egyébként a benne található illékony mustárolajnak köszönhető.

Húsvét közeledtével érdemes kísérletezgetni, és nem csak sima reszelt formájában fogyasztani, hiszen nagyon finom mártogatósokat lehet belőle készíteni. Talán a majonézzel elkevert változatát ismerjük, de mindenképp érdemes tejföllel és citromlével elkeverve is megkóstolni, ami pirítóssal fogyasztva mennyei.