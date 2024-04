Minimális drágulás várható 1 órája

Az idén is több tíz millió hazai virágzó dísznövény kerülhet piacra

A múlt évi rekordforgalom után az idén is élénk kereslet várható az egynyári dísznövények piacán. Az ékes tövek közül számos Baranyába is eljut. Jó hír, hogy a virágok mellé a kertészek számos hasznos tanácsot is tudnak adni.

Fotó: ZSOCC

A hazai kertészetek mintegy 8-10 millió tő muskátlival és 22-25 millió egyéb egynyári palántával készülnek a szezonra. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete azt tanácsolja a vásárlóknak, hogy a hazai kertészeti árudákat és azokat a termelő kertészeteket részesítsék előnyben, akik háztól értékesítenek. Nagy reményekkel várják a tavasszal virágzó növények értékesítési időszakának kezdetét a hazai díszkertészek. Bár az elmúlt évek átlagához képest az idén valamivel kevesebb palántával készülnek a szezonra, az ágazati szereplőinek reményei szerint a piacra kerülő valamennyi egynyári, kétnyári és évelő növény gazdára talál majd az idén. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezetének közös piaci körképe szerint muskátliból mintegy 8-10 millió, más virágzó dísznövényből pedig mintegy 22-25 millió palánta kerülhet a piacra ebben az évben. A díszkertészek várakozásai szerint a múlt évi rekordforgalom után az idén is élénk lesz a kereslet a hazai termesztésű egynyári, kétnyári és évelő dísznövények iránt. A legnépszerűbb virágzó dísznövény továbbra is a muskátli, amelynek számtalan típusával találkozhatunk a kertészetekben. A muskátlik mellett a begónia, a petúnia különböző típusai, a bakopa, a vasfű és a dáliák a legkeresettebbek a hazai piacon. Emellett sok más egynyári, kétnyári és évelő dísznövényfajjal várják a vásárlókat a kertészetek. Az elmúlt években egyre terjedőben vannak a fűszernövények és a cserépben balkonon nevelhető zöldégnövények is. A termelői árakban minimális emelkedés várható az idén. A tavalyi inflációs és az input anyagok drágulása csupán csekély mértékben jelenik meg az árakban, a termelők ugyanis attól tartanak, hogy a magasabb árak elriaszthatják a vásárlókat. Fotó: ZSOCC Bár minden bizonnyal ebben a szezonban is találkozhatunk majd elvétve import áruval, ebben a szegmensben azonban a hazai termesztés a meghatározó. Ennek oka, hogy a szezonális virágok behozatala nem olcsó mulatság, a növények ráadásul a hosszú szállítást sem viselik jól, vesztenek a minőségükből. A magyar növényeknek külföldön is jó hírük van, a környező országokból például sokan járnak át hazánkba virágzó dísznövényt vásárolni. Az elmúlt években ugyanakkor az így eladott mennyiség már csökkenni látszik, egyre jobban jellemző, hogy a külföldi dísznövénytermesztők jelennek meg a hazai piacon, s az itt megvásárolt szaporítóanyagból hazájukban nevelnek kész árut. Mint az agrárkamara szakértőitől megtudtuk, a magyar termesztésű egynyári dísznövények legnagyobb előnye, hogy egészségesek és kiváló minőségűek, így biztosak lehetünk benne – hogy szakszerűen elültetve, igényeit kielégítve és gondosan ápolva – egész nyáron át a balkon, vagy a kert ékességei lesznek. Bár ma már sok esetben utak mellett is találkozhatunk dísznövényárusokkal, jobban tesszük, ha a hazai kertészeti árudákat és azokat a termelő kertészeteket részesítjük előnyben, akik háztól értékesítenek. A kertészek ugyanis számos tanácsot tudnak adni a vásárlóknak, a dísznövények mellett pedig a zöldségpalánták kiválasztásában is segítséget nyújtanak.

