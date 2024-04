Piskor Fanni családjában mindkét ágon fontos szerep jutott a szőlő termesztésnek, a bor készítésnek és gyermekkorában szeptemberben ő is kivette kisebb munkákkal – kis ládákat pakolt, préselt, mustot kóstolt – a részét a szüretből. Számára a szüret mindig egy családi esemény volt, ami összekovácsolta őket.

A borhoz minőségi alapanyag is szükséges

Fotó: Goskova Tatiana

Meghatározó utazás

– Egy olaszországi kirándulás során a toszkán régiót jártuk be, és ellátogattunk egy borászathoz, ahol a naplementében dolgozó szőlőmunkások melankóliája teljesen meghatározta a jövőképem

– mesélte Piskor Fanni.

– Onnantól kezdve elkezdtem felfedezni hazánk borvidéket, többet olvastam a témában és rájöttem, hogy milyen fantasztikus történelmi borvidékeink vannak, és hogy a borászatnak igenis van jövője, és remélhetőleg nekem is van benne helyem.

Szőlész-borász mérnökként végzett végül Piskor Fanni, aki gyakorlatilag a szakma minden területén dolgozott. Volt borász, vezetett borszaküzletet, boriskolát, szakmai kóstolókat, bormarketinggel és kereskedelemmel foglalkozott, és most már több mint három éve vállalkozóként dolgozik, és borászatoknak kínál stratégiai bormarketinget és szaktanácsadást.

Nagykövetként több feladatot is ellát

– 2024 januárjában lettem a Lidl Magyarország borszakértője és nagykövete. Feladataim közé tartozik a borok folyamatos monitorozása, borleírások készítése, bormarketing stratégia tervezése, az éves borkínálat kiválasztása, ami során több mint 1300 bort kóstolunk meg a Lidl Magyarország csapatával. Ez alapján választjuk ki a következő egy éves periódusra azokat a borokat, amelyek a polcokra kerülnek. Mindemellett pedig a saját házasításokért is felelős vagyok

– tájékoztatott minket a borszakértő. – Ez egy érdekes dolog, mert sokan nem tudják, hogy vannak olyan házasítások a Lidl-ben, amelyeket mi alkotunk meg az aktuális fogyasztói igényekhez mérten, így ezek a jó ár-érték arányú saját tételek csak az üzletláncnak a polcain találhatók meg.

Csatlakozott a pécsi kutatóintézethez

Piskor Fanni 2023-ban a BORKULT előadója volt, és ekkor találkozott Madaras Zoltánnal – a PTE Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet elnökével –, akivel elkezdtek arról beszélni, hogy hogyan tudna becsatlakozni a pécsi kutatóintézet munkájába, és még ezen év júliusában csatlakozott is az SZBKI csapatához, mint borszakértő.

– Az intézetben feladataim közé tartozik a BORKULT képzés éves menetrendjének összeállítása, az előadók felkérése és a tantárgy teljeskörű felügyelete. Mindemellett kiemelt kutatási munkatársként is részt veszek különböző projektekben – informált minket a borszakértő. – Nagyon jó látni, hogy van egy ilyen kutatóintézet, ahol elképesztő az innováció és az arra való igény. Megtisztelő az SZBKI csapatához tartozni, ahol a következő években egyedülálló fejlesztéseket fogunk véghez vinni. A BORKULT képzés már 5. féléve sikeresen zajlik, ahol az ország minden területéről érkeznek borászatok, akik bemutatkoznak hallgatóinknak, valamint a PTE előadói színesítik a képzést. Az előadások célja, hogy a fiatal hallgatók kedvét meghozzuk a kulturált borfogyasztáshoz, magabiztos borfogyasztókat neveljünk, illetve a szőlészet-borászat alapjait megismerve értékként tekintsenek a képzést követően egy pohár borra.

Változnak a fogyasztó trendek

Meg kell találnunk azokat a területeket, ahol tudunk kiemelten magyar borokat értékesíteni.

Beszélgetésünk során megemlítettük a folyamatosan változó fogyasztói trendeket, amelyről a PTE borszakértője így nyilatkozott:

– Jelenleg a fogyasztók és az új generációk inkább a könnyedebb, fiatalos, lendületes, alacsonyabb alkoholtartalmú borokat kedvelik. Várhatóan a vörösboros régióknak nehezebb dolguk lesz a következő időszakában, ahogy az édes borokkal foglalkozóknak sem lesz könnyű. Ezen a téren hazánkban az export piacokban látok potenciált, és meg kell találnunk azokat a területeket, ahol tudunk kiemelten magyar borokat értékesíteni. A legnagyobb kihívás talán a folyamatosan változó trendekre reagálni és megtalálni azt a réteget, illetve stílust, ami most jelenleg a legjobban pörög.

Elmerülni egy pohár borban

Piskor Fanni célja, hogy egy előadást követően egy pohár bor ne csak egy pohár bor maradjon. Úgy gondolja, nagyon fontos az embereket a minőségi borfogyasztás felé terelni. Ha valaki már egy kicsit is ért a borokhoz, akkor az fantasztikus dolog, és egyben egy mindfulness gyakorlat is, hiszen egy pohár borban el lehet merülni és kikapcsolódni. Ezen élmény felé pedig szeretnék a fiatalokat is terelni, aminek sikerességét mutatja az, hogy a BORKULT képzésen évente hatszázan vesznek részt.

– Ha valaki elmegy egy borkóstolóra és megérti azt, hogy mennyire elképesztő rétegei vannak egy pohár bornak, onnantól kezdve már nemcsak úgy fog válogatni a polcokról, hogy kizárólagosan ugyanazt az olcsóbb bort veszi meg, hanem akár egy felső- vagy egy középkategóriájú borra is eshet a választása

– informált minket a borszakértő, aki úgy gondolja, hogy a borfogyasztók elérésének terén komoly stratégiára lesz szükség globálisan, de már szépen elindultunk ezen az úton.