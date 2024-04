A magyar lángos jellemzően nem otthoni műfaj. Ahhoz jár a tömeg, a közösség. Kicsiben sem lehetetlen jót alkotni otthon, de „iparszerűen" minden más. A olaj mennyisége, forrósága sem közömbös. Jobban jár, aki a piacon veszi, mint aki nekilát a saját receptje szerint készíteni körforma csemegét.

- A lángososok, főleg ha piacon működnek, korán kelnek

- árulta el a titkot Fáncsy Szilvia.

- Ha reggel ötkor nyitni akarunk, akkor a kolléganőmnek már sokkal korábban kelesztenie kell a tésztát. A lángos frissen kelendő, sóval, kevés fokhagymával, esetleg tejföllel, reszelt sajttal, lila hagymával. Amennyiben már ki van szaggatva, nyújtva, utána hamar kész a sütés.

- Kiszámíthatók a fogyasztói szokások?

- A hétfő gyenge nap, keddtől emelkedik a kereslet. A szombat délelőtti forgalom a csúcs. Akkor bizony még várakozni is kell, néha hosszú perceket. Akadt olyan fiatal munkatársam, aki valósággal megrettent a feladattól. Mert olyankor nem lazíthatunk egy másodpercet sem, amikor hatalmas az érdeklődés. Amennyiben a hét hatodik napját túléljük, akkor kezdődik ismét a körforgás.

- A népszerűségük évek óta töretlen?

- A régi csarnokban sem lehetett okunk a panaszra, de az újban még többen látogatnak minket. A törzsvásárlóink hűségesek maradtak hozzánk, melléjük jöttek újabbak is. Színészektől sportemberekig, közéleti arcokig, szerencsére széles a körünk. Jobban telik a nap, ha nem unatkozunk.

- Sokakkal kimondottan közvetlen a viszonyuk, pedig azért órákat senki sem tölt itt el.

- Mi általában jókedvű kereskedőnek számítunk, próbálunk baráti szóval is kedveskedni. A gondokat nem visszük be a pult mögé, ha az lehetséges. Nem elég a minőségi étel, a kiszolgálásnak is hatalmas szerep jut ebben a műfajban.

- Szokott saját gyártmányt enni?

- Nem mindig, de hetente kétszer bizonyosan csipegetek belőle. Soha nem egy egészet, inkább feleket eszem meg, de csak magában nem annyira kedvelem. Valami legyen rajta, úgy könnyebben csúszik a falat. Meg jobb, ha tudom, mit osztok ki az embereknek.