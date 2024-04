Elmondta, hogy emellett is - az átütemezés ellenére - több mint 2000 milliárd forintnyi állami beruházás valósulhat meg, ide nem értve a részben uniós forrásból megvalósuló projekteket. Ezt komoly eredménynek nevezte, hiszen továbbra is az EU élvonalába tartozik az ország a beruházási rátát illetően, amely továbbra is 26,3 százalék feletti. Ezzel a lépéssel stabil helyzetbe hozzák a költségvetést, miközben az elért eredményeket megvédik: megőrzik a rezsivédelmet, a családtámogatásokat, a nyugdíjakat.

Mivel a mohácsi Duna-híd és a hozzá kapcsolódó egyéb fejlesztések a közeli jövő egyik legnagyobb állami beruházásának számít, természetesen felmerülhet, hogy esetleg az is az átütemezettek közé kerülhet.

Azonnal meg is kérdeztük az Építési és Közlekedési Minisztériumot.

Íme, a példás gyorsasággal megérkezett válaszuk:

„Az egyes közútfejlesztési beruházások felülvizsgálatáról szóló 1239/2023. (VI. 20.) kormányhatározatban döntött a kormány arról, hogy a Mohácsi Duna-híd megvalósítása a hozzá kapcsolódó úthálózat-fejlesztéssel együtt kiemelt társadalmi, politikai, gazdaságfejlesztési jelentőségű és a beruházás folytatására irányuló feltételes közbeszerzés megindítása és lefolytatása szükséges.

Tekintettel arra, hogy a kapcsolódó közbeszerzési eljárás még jelenleg is folyamatban van, így a nyertes ajánlat és a biztosítandó forrás nem ismert.

A közbeszerzési eljárás lezárása esetén, a tényleges költségigény ismeretében dönthet majd a kormány a beruházás finanszírozását, illetve megindítását illetően, amelyre tervezetten még az idei évben sor kerülhet."