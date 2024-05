A távhő- és villamos vezetékeknek is otthont adó (hazai viszonylatban különlegességnek számító), 1970-es években épült alagútrendszer a pécsi víziközmű-hálózatnak is fontos része, amelynek a Nagy Imre utca 25. és 41. alatt futó szakaszán cserél vezetéket a szolgáltató. Az 1980-ban üzembe helyezett acélcső helyére közel kétszáz méter hosszan kerül új PE vezeték, emellett (felszíni, de közúti forgalomkorlátozással nem járó munkával) a csatlakozó ingatlanok bekötővezetéke is megújul, és két új tűzcsapot is létesítenek a szakemberek.