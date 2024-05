A villányi borvidék hagyományteremtő szándékkal szervezi meg első térségi bemutatkozását a fővárosban. A rendezvény több egy borkóstoló programnál, ezúttal a villányi borvidék gazdag vidéki kínálata egy helyen mutatkozik be rekordszámú 36 kiállítóval, több mint 100 kóstolható borral, helyi termékekkel, helyi gasztronómiával, a térség kiemelt vonzerőivel és településeivel. Az esemény 2024. május 11-én lesz a Budapest Kongresszusi Központban (1123 Budapest, Jagelló út 1-3.), a program 16 és 20 óra között megnyílik a nagyközönség előtt is, akik előtt számos villányi borász mutatkozik majd be.