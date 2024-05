Hihetetlen népszerűségnek örvend az eper, melyet most a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) ebben az évben komolyan szeretne reklámozni. Egy sajtótájékoztatóval egybekötött eper kóstolón vehetünk részt május 17-én pénteken a Kossuth téren fél tíztől.

Földieper: mennyei gyümölcs

Fotó: V_Sot_Visual_Content

Tudnivalók az eperről

Szerencsére Baranyában rengetegen termesztenek epret, így elérhető közelségben van eper. Sokan esszük, mégis keveset tudunk a gyümölcsről, pedig nagyon különleges. Ismerjük a színét, ízét, tapintását, ám sokan nem tudják, a magjait látjuk a szamóca felületén. Átlagosan kétszáz mag található a felületén.

Aki esetleg ültetne, annak fontos információ lehet, hogy az eper évelő gyümölcs, ezáltal folyamatosan biztosítva van az ültető gyümölcsből. Bár lehet nem azonnal lesz termés, de öt évig a növény hozni fogja a piros finomságot.

Bármilyen formában és mennyiségben fogyasztjuk

Nincs ember, aki valamilyen formában ne fogyasztaná a finom gyümölcsöt. Önmagában, fagyiként, de legtöbbször sütik egyik kihagyhatatlan alapanyaga az eper. Amerikában például átlagosan majdnem négy kiló epret esznek, a gyerekek nagy része pedig a kedvenc gyümölcseként választotta az epret. Európában található olyan múzeum is, ami az eperről szól. A szamócából készített finom sörök, lekvárok és egyéb termékek sokasága várja a vásárlókat.

Egészségünknek is fontos, a daganatos betegségeket és a szívproblémák kialakulásának esélyét csökkenti a fogyasztása a rengeteg vitamint (C, B6, K) tartalmazó finomság. A kevés kalória és a magas nitráttartalomnak köszönhetően az edzeni vágyóknak is nagy segítség lehet.

A felsoroltak miatt is érdemes gondolatainkat péntek délelőtt az eperre irányítanunk. De ha valaki szimplán üres gyomorral, esetleg tízóraira vágyakozva indulna el a Kossuth tér felé, az meg is kóstolhatja Baranya finom termését.