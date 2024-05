A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinikáján 2,7 milliárd forintból elkészült az új sürgősségi betegellátó osztály. Az egységet május 29-én adtak át. A rendezvényen beszédet mondott Navracsics Tibor, közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Hangsúlyozta, hogy a Dél-Dunántúl az elmúlt 30 év egyik nagy vesztese volt, a térség gazdasági teljesítménye, tőkevonzó képessége megfakult.

Gyermekgyógyászati Klinika: megújult a gyerek SBO

Fotó: Laufer L

– Éppen ezért különleges jelentősége van egy ilyen beruházásnak. Ezáltal az egész Dél-Dunántúl vonzereje, életminősége javul. Az itt élők biztonságosabb, korszerűbb ellátás révén élhetőbb környezetben tölthetik majd a hétköznapjaikat – fogalmazott a miniszter.

Felszólalt még Miseta Attila, a PTE rektora és Bódis József, a PTE-t fenntartó alapítvány kuratóriumi elnöke.

– A gyermekgyógyászat nem csak arról szól, hogy a páciensek kicsi gyerekek. Az ő fejlődésük egyben a jövő záloga. Ahhoz, hogy ez a lehető legtökéletesebb legyen, kellenek szűrővizsgálatok, kellenek életmódi tényezők és kellenek olyan ellátóhelyek is, amelyek a kor színvonalán tudják mindezt a feladatot véghezvinni – mondta Bódis József.

Őri László, a Baranya Vármegyei Önkormányzat elnöke, Sebestyén Andor, a PTE KK elnöke és Decsi Tamás, a PTE KK Gyermekgyógyászati Klinika igazgatója is elmondta ünnepi gondolatait. Mint azt a klinikaigazgató hangsúlyozta, körülbelül 10 évvel ezelőtt elindult a gyermekklinika korszerűsítésének folyamata. Két évvel ezelőtt átadták az újonnan épített gyermek- és ifjúságpszichiátriai szárnyat, most pedig egy körülbelül 1600 négyzetméteren újonnan épített és további 900-1000 négyzetméteren felújított részt avattak.

A Gyermekgyógyászati Klinika újdonságai

Mint elhangzott, a fejlesztéssel a műtétekhez szükséges diagnosztikai, terápiás és a műtéti eredményeket segítő rehabilitációs készülékeket is vásároltak. Az osztályon található, három korszerű műtőt tartalmazó műtőblokk mellett a gyermeksebészeti osztály is átalakult, nagyobb és modernebb kórtermek épültek a baleseti sérült, a sebészeti és a fül-orr-gégészeti betegek számára.

Pécs ikonikus helyszínei a falakon

Mint azt a helyszíni bejárás során is láthattuk, az új osztályon a legkorszerűbb műtőkben és eszközökkel látják el a betegeket. A falak gyermekbarát díszítését a Nevetnikék Alapítvány önkéntesei készítették, Pécs ikonikus helyszínei, kulturális értékei is helyet kaptak rajta. Az étkező-játszószoba is kellemes megjelenésű, modern eszközökkel, fejlesztőjátékokkal látták el. A Pécsi Pagony és a Pagony Könyvkiadó adományának köszönhetően számos könyvet lapozgathatnak itt a kicsik.

A PTE statisztikáiból is ismert, a gyermekklinikán közel 40 ezer gyermeket látnak el a sebészeti, fülészeti és sürgősségi járóbeteg rendeléseken, 3500 sürgős betegfelvétel és közel 2500 műtéti beavatkozás történik évente.