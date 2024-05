Nagyot nőtt az ingatlankeresések száma a tavalyi év hasonló időszakához képest, egészségesen alakul az érdeklődések száma is, ez azonban márciusban együtt járt a csok plusz és az általánosan keresett árú és kategóriájú ingatlanok kínálatának csökkenésével is. Épp azokban a kategóriákban – a kis lakásoknál és másfél szobás, felújított, jó fekvésű ingatlanoknál áll meg a tudomány, amelyeket a csok plusz vételekre vadászó fiatalok a legjobban keresnek. A fővárosi 60–90 millió forint árú és a vármegyeszékhelyeken az 50–80 millió forint között mozgó lakások lennének a cél, ezekből azonban egyelőre nincs meg a várt tartalék. A januári és februári kínálati kiürülés után egyszerűen nem kerül elég sok jó ár-érték arányú ingatlan a piacra – magyarázza az Ingatlanbazár portál.

Magasak a hirdetési árak

A kedvelt ingatlankereső szerint az is problémát jelent, hogy a tavalyi inflációs felárazás a hirdetési árakban nemhogy csökkent volna az infláció csökkenésével és a kedvezményes családi hitelkamatok egyre népszerűbbé válásával, hanem néhol 15-20 százalékos különbséget is lehet tapasztalni a hirdetési ár és a reális piaci ár között. Ez a legnagyobb érdeklődés mellett is elriaszthat vásárlókat.

Az Ingatlanbazár keresési rangsora szerint azokon a településeken és budapesti kerületekben nőhet az eladások száma, ahol a befektetési lehetőségek eleve adottak (ilyenek a fővárosi belső kerületek és például Szeged a két nagy eltervezett beruházásával), vagy ahol a tulajdonosok jobban kikérik az ingatlanirodák tanácsát, és nem árazzák az égbe az ingatlanokat csupán azért, mert mások is ezt teszik. Több ingatlaniroda is jelezte, hogy felemás dolog általános áremelkedésről beszélni, amikor a reálisan meghirdetett árakban is minimálisan 5-8 százalék alkulehetőség van. Valós (de nem magas) áremelkedés a keresettnek vélt, igen jó állapotú ingatlanoknál lehet, azoknál is a kínálat csökkenése okozza.