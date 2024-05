Lassan virágzik a levendula, a Bocz Családi Gazdaságban, a pellérdi szőlőhegyen nulladik szüreti napot tartanak május 18-án 10 és 17 óra között. Lehet majd szedni helyben termett zöldfűszereket (zsálya, oregánó, menta, rozmaring, curryfű), levendula- és zsályapalánták is megvásárolhatóak lesznek. Csináld magad! kézműves lehetőség is rendelkezésre áll majd alapanyagokkal, szerszámokkal: levendulabuzogányt lehet készíteni, illatpárnát varrni. A gyerekeket és a kis kedvenceket is várják, lesz trambulin, homokozó, babaház, hinta is.