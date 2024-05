Az első kérdés, amit meghallottunk, amikor megérkeztünk a gasztronómia katedrálisába, azaz a Pécsi Vásárcsarnokba, a következő volt: mit főzzek a hétvégén, papa?

A kérdés azért hangzott el egy idős házaspár között, mert hétvégén érkezik hozzájuk a család. A döntés végül a húslevesre esett, de a második fogással kapcsolatban még nem tudtak megegyezni, ami azonban biztos volt még, hogy vesznek gyümölcsöt is. Azt már nem láttuk, de biztosak vagyunk benne, hogy az eper mellett cseresznye is került a kosarukba. Mi is emiatt a gyümölcs miatt mentünk le, és fotóriporter kollégám kiszúrta, hogy az egyik árusnál - a csarnokban a hátsó északi bejárathoz közel - ki volt ragasztva egy papír, ami azt hirdette: Szedd magad cseresznye! Bártfa utca.