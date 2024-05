Azt hihetnénk, hogy ez az egyszerű zöld növény mindig is az emberi étkezés része volt. Ez azonban nem igaz, hiszen nagyon sokáig csak takarmányként hasznosították, viszont elérkezett az az idő, amikor felfedezték ezt a zsenge csodát, ami azért is egy jó szó, mert nagyon sokáig drága különlegességnek számított. Egy 1969-es feljegyzés szerint "divatos és őrült” hölgyek csemegézgettek belőle nagy lakomák végén. És milyen is jó eszegetni a zöldborsót. Gyerekként, amikor kiküldtek minket, hogy tisztítsuk meg, akkor valahogy mindig sokkal több került a gyomrunkba, mint a tálba, ami borsószegényes leveshez vezetett.

A zöldborsó méltán vált kedvenccé sokrétű felhasználhatósága, de főleg édeskés íze és harsogóan zöld színe miatt.

A Pécsi Vásárcsarnokban is nagy kedvenc most, és került is zacskóstól a kosarakba, bevásárló szatyrokba, de be kell vallani, hogy az ára miatt néhány embernek felszaladt a szemöldöke, és el is hangzott valaki szájából az, hogy ez aztán drága különlegesség lett. Ennek ellenére mégis vásárolt belőle, mert ahogy fogalmazott: - Nincs jobb borsóleves annál, mint amiben friss borsó van.