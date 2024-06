Ugyanis a statisztika azt is igazolja, hogy az egész országban Baranyában történt a legkisebb növekedés, alig haladva meg a 80 százalékot, vagyis ezresekkel elmarad az átlagos nyugdíjösszeg az országostól. Ugyanakkor például Pest vármegyében 100 százalék fölötti a változás, 30-50 ezer forinttal is többet kapnak mindenki mástól a munkát ott befejezők. Még rosszabb a baranyai kép, ha azt is figyelembe vesszük, hogy az ország 15 vármegyéjében is néhány százalékkal az átlag feletti az emelkedés, míg négy vármegye (Csongrád-Csanád, Bács-Kiskun, Nógrád és leghátul Baranya) található az átlagvonal alatt.