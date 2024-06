Manapság szinte luxusnak számít, ha egy fiatal nem használja ki a diákmunka adta lehetőségeket, több előnye is származhat abból, ha él ezzel a lehetőséggel. A diákmunka szó hallatán a régi idők kukoricacímerezése juthat eszünkbe, de ez az évtizedek alatt gyökeresen megváltozott, ma már igényes munkakörülmények között lehetnek a tanulók. Rendkívül kedvező lehetőséggel elérhető a diákmunka Pécsett és környékén, amit kihasználva könnyen tudják a megszerzett tapasztalatokat hasznosítani a későbbiekben.



A diákmunka Pécs és az egész vármegye egyik nyári slágerévé válik a diákok körében.

Fotó: Kallus György

A diákmunka Pécs központtal Baranyában is közkedvelt

Könnyebb dolguk van a tanulóknak azáltal, hogy több iskolaszövetkezet található országszerte, mint például a Meló-diák Iskolaszövetkezet,, melynek hazánkban több mint negyven irodája működik, köztük Pécsen is. Jogilag a szövetkezet a munkáltató, nem pedig a munkahely, ami a diákok számára elég kedvező. Nekik 15 százalékot kell adózni a bevételek után, ráadásul teljesen adómentesek azok a fiatalok, akik nem töltötték be 25. életévüket. A fiatalos lendület a munkahelyek számára is kapóra jön, akik akár a diákok személyében a jövő alkalmazottait is megtalálhatják. Ez akár a pályaválasztás során is segítheti a diákokat.

Attól nem kell félni, hogy negatív élményben lesz valakinek része, hisz a szövetkezetek rengeteg céggel állnak partnerségben, ahol szívesen is látják a diákmunkásokat. Ha biztosítják azt a diák számára, hogy jó élményekben részesüljön, a munkahely számára csábító reklám lehet a munkaerőpiacra nézve. Ezért rugalmasan kezelik azt is, hogy a diákok 4, 6 vagy 8 órát vállalnak. A rugalmasság egy adott munkahelyen belüli átjárhatóságban is megmutatkozik, a lehetőség adott több szerepkörben is dolgozniuk a tanulóknak.



A tanulók kihasználják a lehetőségeiket

Több diákot megkérdeztünk, akik a tapasztalatszerzést emelték ki a pénzkereseti lehetőség mellett. Egy most érettségiző lány három évig dolgozott nyaranta egy művelődési központban. Szerinte az ilyen lehetőségeket meg kell ragadni, ahol nem megerőltető munkát kell végezni 6 órás műszakban. Véleménye szerint, ha ismerős dolgozik az adott munkahelyen, vagy korábbról egy diáktársa tapasztalattal rendelkezik a helyről, nagyobb az esélye annak, hogy szívesen befogadják az ott dolgozók. Tökéletes példa a jövő megalapozására az fiatalember, aki a középiskolai évek alatt nyaranta besegített egy munkahelyre. Jelenleg az egyetem mellett 4 órában foglalkoztatja egész évben a cég, ahol számítanak is rá, mivel ezen a területen is tanul.

A lehetőségekről pedig egy másik diák beszélt, aki kasszásként dolgozott év közben egy boltban, de a nyáron mellette gyümölcsszedésben is kipróbálja magát, egyrészt a több pénz miatt, másrészt pedig a kapcsolatok bővítése érdekében.